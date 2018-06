Rússia abusa das cores na festa de abertura

Os russos deram uma amostra do que querem passar na sua Copa do Mundo. Usando muitas cores e símbolos da cultura, os russos deixaram de lado o estereótipo de povo fechado e se abriram para o mundo.

A festa começou com um vídeo mostrando todas as cidades e os estádios que receberão os jogos da Copa. No vídeo, um menino passeia pelas cidades e, esse menino, entra no estádio acompanhado por Ronaldo.

Quem comandou a parte musical da festa foi o cantor inglês Robbie Willians, que animou a torcida presente no estádio.



Adereços retirados do campo, os times entraram em campo e o presidente russo, Vladimir Putin, abriu a Copa do Mundo saudando toda a comunidade mundial do futebol.