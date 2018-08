Rosa Weber nega fechamento da fronteira com a Venezuela

Mais cedo, juiz federal havia determinado barreiras; a Polícia Federal já estava no local impedindo a entrada de imigrantes

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou na noite desta segunda (6) o pedido do governo de Roraima para fechamento da fronteira do estado com a Venezuela. Na decisão, a ministra ainda manda oficiar o juiz da 1ª Vara Federal de Roraima Helder Girão Barreto, que havia determinado o fechamento da fronteira a pedido do governo estadual. A Polícia Federal já estava no local impedindo a entrada de venezuelanos e precisa ser notificada da decisão para suspender a barreira.



Na decisão, a ministra afirma que, além de ausência dos pressupostos legais para emissão de liminar, o pedido do governo de Roraima é contrário também "aos fundamentos da Constituição Federal, às leis brasileiras e aos tratados ratificados pelo Brasil".



A fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada por volta das 17h desta segunda-feira (6), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deu apoio à Polícia Federal (PF). O bloqueio, que impede a passagem apenas de imigrantes venezuelanos para o território brasileiro, atende a decisão liminar do juiz federal Helder Girão Barreto.



Na decisão, o magistrado argumenta que é preciso rechaçar a ideia de que "em matéria da imigração, a União tudo pode, e os estados e municípios tudo devem suportar". Na visão de Barreto, o ônus do acolhimento dos imigrantes não está sendo compartilhado com outras unidades da federação. Para ele, o Brasil acolhe os venezuelanos "desde que eles fiquem em Roraima". O MPF não se manifestou.