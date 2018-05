Rosa Weber chama audiência para discutir fechamento de fronteira com a Venezuela

Em resposta a ação do governo de Roraima, relatora convocou uma audiência de conciliação com representantes de RR e da PGR

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou para o dia 18 de maio, às 14h, audiência de conciliação com representantes do Estado de Roraima, da União e da Procuradoria-Geral da República (PGR), a ser realizada no STF. O governo do estado ingressou com uma ação pedindo o fechamento da fronteira com o país vizinho.



Weber é a relatora do processo e busca entendimento sobre o pedido de tutela antecipada formulado pela governadora Suely Campos. O governo alega que não tem estrutura para receber todos os venezuelanos que chegam no país.



Na ação, o governo de Roraima quer que o governo federal, além de fechar temporariamente a fronteira ou limitar o ingresso dos venezuelanos em território nacional via Roraima, ainda transfira recursos adicionais para suprir custos que o governo estadual vem suportando para a prestação de serviços públicos aos imigrantes. Roraima também quer que a União seja obrigada a promover medidas administrativas na área de controle policial, saúde e vigilância sanitária aos cidadãos venezuelanos que cruzam a fronteira com o Brasil.



A Procuradoria Geral da República (PGR) se posicionou contra o fechamento da fronteira com a Venezuela. O órgão avaliou que limitar número de refugiados que entram no país viola obrigações internacionais de direitos humanos assumidas pelo Brasil.