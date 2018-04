Roraima confirma mais de 5,7 mil casos de malária em 2018

No primeiro trimestre de 2018, a Secretaria de Saúde de Roraima confirmou 5.750 casos de malária em todo o estado - o período compreende os meses de janeiro a março. Ainda de acordo com as informações divulgadas nesta quarta-feira (25), deste total, 2.040 são importados de outras unidades federativas ou de outros países.

"Os dados são preocupantes e o estado tem intensificado ações para combater a doença", informou a Secretaria de Saúde, em nota.

Na última semana, a pasta havia informado que grande parte dos casos de malária notificados no estado são provenientes da Venezuela. Em 2016, foram registradas quase 9 mil casos de malária em Roraima enquanto, em 2017, o número subiu para mais de 14 mil notificações.



A chegada em massa de imigrantes daquele país no estado fez com que a governadora acionasse, inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar o fechamento provisório da fronteira. Um dos argumentos apresentado à Corte na ação civil impetrada no dia 13 é o acúmulo de demanda no sistema de saúde pública do estado.



* Com informações da Agência Brasil