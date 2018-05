Rodovias federais não têm mais pontos de concentração

Onze dias após o começo da greve dos caminhoneiros, o governo federal afirmou nesta quinta-feira (30) que não há mais pontos de concentração de caminhoneiros em nenhuma rodovia federal.





Ontem, o governo informou que havia ainda 540 pontos de concentração em estradas do país. Os pontos de bloqueio total eram dois, que segundo o Palácio do Planalto já foram desfeitos.

Os pontos de concentração em outras rodovias, contudo, ainda são 65, que estão sendo monitorados pelo comitê de crise do governo federal. Pelos cálculos do governo, no auge da crise, chegou a haver mais de 600 pontos de manifestação.



Locaute

Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (31) a operação Unlocked, no Rio Grande do Sul, para reprimir a atuação de empresários de transporte na promoção de paralisações no âmbito da greve dos caminhoneiros. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão em cidades do Estado.