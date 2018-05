Rodovias brasileiras têm 2,4 mil pontos vulneráveis para exploração sexual de menores

14.05.2018 13:56

As estradas do Ceará ocuparam o primeiro lugar do ranking como as mais perigosas para os jovens e adolescentes brasileiros

Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a ONG Childhood Brasil divulgado nesta segunda-feira (14) apontou que as rodovias federais brasileiras contam com 2.487 pontos vulneráveis para exploração sexual de crianças e adolescentes. Os dados, que foram colhidos entre 2017 e 2018, mostram que 59,5% deles estão em áreas urbanas.



"Os pontos mais críticos estão em locais de fácil acesso para crianças e adolescentes, que são as áreas urbanas. Isso serve para mostrar que [a violência sexual de menores] está em lugares ermos, no interior do Nordeste", disse o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da PRF, Igor de Carvalho Ramos.



O levantamento foi feito em 71 mil quilômetros e identificou 48 BRs com pontos vulneráveis, sendo as principais a BR-116 (com 114 pontos), BR-101 (56), BR-153 (37) e a BR-364 (26). Desde janeiro de 2017, 121 crianças e adolescentes foram resgatadas da exploração sexual. Se contabilizados desde 2005, quando os dados começaram a ser coletados, foram 4.776 resgates em todo o país.



A pesquisa foi divulgada durante o 2º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que promove debates e palestras sobre o tema até esta quarta-feira (16), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na área central de Brasília.



"Ponto vulnerável"

De acordo com o estudo, são metrificados os dados de locais potencialmente perigosos para crianças e adolescentes nas rodovias a partir de critérios que representam o grau de periculosidade do local, como prostituição e pouso noturno de caminhoneiros.