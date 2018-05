Rio Grande do Sul concentra a maior parte das rodovias bloqueadas

De acordo com balanço da PRF, 44% dos pontos ainda permanecem bloqueados

De acordo com balanço aprovado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 44% das rodovias bloqueadas desde o início das greves dos caminhoneiros permanecem obstruídas. A maioria delas se concentram no estado do Rio Grande do Sul, com 95 pontos interditados em estradas.



Os outros estados com maior número de obstruções são Paraná (84), Santa Catarina (68), Minas Gerais (59), Bahia (40) e Mato Grosso (59). Ao total, há 556 rodovias bloqueadas em todos os estados mais o Distrito Federal.



Ainda de acordo com a PRF, foram registrados 727 pontos liberados entre o início das manifestações até às 08h desta segunda-feira (28). A corporação afirma que está realizando operações para desobstruir as vias.



"A PRF continua desenvolvendo ações para a manutenção de corredores interestaduais para a circulação de cargas de animais vivos, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, medicamentos, combustíveis e outras cargas sensíveis", afirmou.



O Governo Federal já se manifestou nesta segunda-feira (28) sobre a lentidão na retomada dos serviços de abastecimento. O Executivo esperava o fim das manifestações com novo acordo firmado no último domingo (27).



Multas

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou nota neste domingo (27) afirmando que encaminhou uma orientação jurisprudencial aos dirigentes das forças de seguranças para que apliquem as multas em vigência pela obstrução das rodovias por caminhoneiros. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a cobrança de R$100 mil por hora e R$10 mil por dia de descumprimento.



Abaixo, o balanço completo das rodovias bloqueadas.