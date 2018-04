Rio e São Paulo lideram expulsões de agentes públicos

Na Bahia, número de afastamentos já supera os registros de todo o ano de 2017 em 166%; principal motivo das expulsões é a corrupção

No primeiro trimestre de 2018, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo contabilizaram os maiores índices de expulsão de agentes públicos. Ambos somaram 29 afastamentos definitivos no período. Quando os números são comparados ao registro de expulsões nesses estados em todo o ano de 2017, os valores desse início de ano já representam 59% dos afastamentos registrados em São Paulo e 25% dos números somados no Rio no ano passado.



Na Bahia, por exemplo, o número de expulsões este ano já superam as registradas em todo 2017. Enquanto no ano passado 6 servidores tiveram o afastamento decretado, nos três primeiros meses de 2018 o estado já determinou 10 expulsões de agentes públicos. Número que significa um aumento de aproximadamente 166%.



Também somaram altos índices de expulsões no início deste ano os estados de Roraima, que já igualou o número de afastamentos registrados em 2017; o Maranhão, com 11 expulsões em 2018, valor que retrata 68% de todos os casos registrados no ano passado; o Amapá e o Acre, onde os afastamentos de agentes públicos este ano já representam 60% e 50% do casos de 2017, respectivamente.



O cenário vivido por esses estados ilustram a realidade trazida pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Um levantamento realizado pelo órgão contabilizou, nos três primeiro meses deste ano, 142 expulsões por atuação contrária ao previsto no Regime Jurídico dos Servidores em todo o país. De acordo com os dados, o número é o mais alto para o período desde que teve início a série histórica, em 2003.



Ainda com as informações divulgadas pela Controladoria, os atos de corrupção foram o principal motivo para as expulsões. O órgão ressaltou que eles representam 89 casos, o que corresponde a 63% do total. Em seguida, aparecem 44 casos por abandono de cargo, inassiduidade ou acumulação ilícita de cargos.



A CGU informou, em nota, que entre os atos relacionados à corrupção estão o "valimento do cargo para lograr proveito pessoal; recebimento de propina ou vantagens indevidas; utilização de recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; improbidade administrativa; lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional".



Ao todo, 120 demissões foram aplicadas em funcionários efetivos; 18 contra aposentados; e quatro contra ocupantes de cargos em comissão. Os números não consideram demissões aplicadas contra empregados de estatais e constam no levantamento mensal da CGU.



No acumulado dos anos, as pastas que tiveram maior quantidade de expulsões até o momento são o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), seguido pelos ministérios da Educação (MEC) e da Justiça (MJ).



Os servidores expulsos são enquadrados na Lei da Ficha Limpa, e ficam inelegíveis por oito anos. Além disso, dependendo do tipo de infração cometida, os agentes podem perder, inclusive, a possibilidade de voltar a exercer cargos públicos. O órgão enfatizou ainda que em todos os casos, as condutas irregulares puderam ser confirmadas depois da condução dos Processos Administrativos Disciplinar (PAD), tramitação que garante aos investigados o direito à ampla defesa e ao contraditório.