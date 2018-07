Rio de Janeiro cria o ‘Dia Marielle Franco’

O 14 de março entrará para o calendário estadual como Dia de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra

Em 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em uma emboscada no centro da capital fluminense. E desde a última quarta-feira (18), a data entrou para o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro como o Dia Marielle Franco - Dia de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra.

É o que determina a Lei 8.054/18, sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão e publicada no Diário Oficial do Poder Executivo. Pela nova norma, instituições públicas e privadas devem promover debates e palestras na data, para incentivar a reflexão sobre o assassinato de mulheres negras no Brasil.

Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência de 2017, da Secretaria Nacional de Juventude e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a possibilidade de jovens negras de 15 a 29 anos serem mortas é o dobro da de brancas na mesma faixa etária.

Justificativa

A proposta do Dia Marielle Franco partiu da deputada Enfermeira Rejane (PC do B). Na justificativa, o fato de a vereadora ser mulher negra, mãe e cria da Favela da Maré, que iniciou a militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga, vítima de bala perdida, em um tiroteio entre policiais e traficantes.

Eleita vereadora, ela sempre militou pelos direitos das mulheres, especialmente as negras e periféricas.