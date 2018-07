Resultados do Fies serão divulgados nesta segunda-feira

Selecionados devem complementar inscrição até 3 de agosto

Os resultados dos candidatos pré-selecionados no programa Fies (Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2018 devem ser divulgados nesta segunda-feira (30).



O programa é destinado a estudantes que participaram do Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e não zeraram na redação.



Os selecionados deverão fazer a completação da inscrição até o dia 3 de agosto.



O programa, que tem diferentes modalidades, oferece uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.



Outras duas modalidades, chamadas de P-Fies, destinam-se a estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos (R$ 4,7 mil).