Responsáveis pela libertação de comparsa de Beira-Mar são afastados

Funcionários do Presídio Estadual de Formosa soltaram traficante por engano

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) de Goiás afastou os servidores do Presídio Estadual de Formosa (GO) envolvidos na libertação de Leomar de Oliveira Barbosa. O detento, conhecido como Playboy, foi solto por engano.

A Vara da Justiça Federal em Goiás expediu um alvará de soltura referente a um processo contra Leomar. Porém, ele não deveria ter sido libertado, pois ainda há outras duas execuções penais contra ele. Esses casos não foram considerados por funcionários do presídio no momento do recebimento do alvará de soltura. Leomar foi liberado na quarta-feira (4). A informação foi divulgada em nota pela diretoria-geral de Administração Penitenciária do governo de Goiás nesta sexta-feira (13).

Desde que foi libertado, o traficante não foi mais visto. A polícia faz buscas sobre seu paradeiro.

Playboy, que é apontado como ex braço direito do traficante Fernandinho Beira-Mar. Segundo investigações da Polícia Federal, chegou a chefiar uma quadrilha especializada em tráfico de drogas internacional de dentro da cadeia. De acordo com as apurações, o grupo comprava cocaína na Bolívia e transportava em aviões até Goiás. A droga era distribuída para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Não foi a primeira vez que Playboy conseguiu ser liberado de forma irregular de um presídio. Em 2001, enquanto voltava para a prisão após prestar um depoimento, foi resgatado no meio do trajeto por quatro homens armados. Segundo investigações, ele teria pago US$ 200 mil a um policial para facilitar a fuga.

Defesa

Em função do erro, os servidores envolvidos no episódio foram afastados e vão responder a uma sindicância para apurar os fatos e a responsabilidade pela liberação indevida. Caso seja provado que os envolvidos agiram de em benefício ao detento de propósito, eles podem ser exonerados. O Sindicato dos Agentes Prisionais já se mostrou contrário à responsabilização dos servidores, alegando que não seria função deles fazer a soltura dos presos.