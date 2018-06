Repartições públicas terão de ficar abertas em dias de jogos do Brasil

Portaria publicada nesta sexta-feira (22), no Diário Oficial da União, explicou as novas regras de funcionamento dos órgãos públicos durante a Copa do Mundo.

O Ministério do Planejamento estabeleceu ponto facultativo na administração pública federal no horário em que ocorrem os jogos da seleção brasileira de futebol. Órgãos e entidades deverão permanecer abertos durante os jogos, e os servidores poderão optar por assistir as partidas fora (e depois compensarem as horas não trabalhadas) ou continuarem com suas atividades.

Originalmente, a portaria determinava que os órgãos públicos ficassem fechados durante os jogos do Brasil na Copa. Agora, ficou definido que nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo pela manhã, o ponto facultativo vai até as 14h. Quando os jogos forem à tarde, o expediente começa às 13h.