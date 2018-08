Relacionamentos abusivos: confira uma lista com 12 sinais de alerta

Definir o perfil de um agressor, ainda hoje, é um desafio para os estudiosos. Homens de todas as idades e perfis podem estar propensos a violência. Porém, algumas atitudes exigem atenção: aquelas que caracterizam um relacionamento abusivo. Confira uma lista de 12 sinais de alerta sobre relacionamentos abusivos:1 - Ele sempre faz você se sentir inferior ou errada, inclusive zomba ou a repreende na frente de outras pessoas.2 - Ele tenta controlá-la, seja escolhendo sua roupa ou interferindo em suas decisões.3 - Ele não aceita a palavra "não" e faz você se sentir culpada ou na obrigação de satisfazê-lo.4 - Ele pode não a agredir fisicamente, mas em momentos de discussão grita com você, bate em portas, cadeiras e mesas.5 - Ele pode não te agredir, mas você sempre tem hematomas por empurrões, beliscões ou marcas de quando ele a segura com força, para, supostamente, acalmar você.6 - Ele é extremamente ciumento, controlador e possessivo. Sempre verifica o seu celular, suas redes sociais e pode até mesmo te seguir na rua ou no trabalho.7 - Ele a afasta de sua família e amigos. Em algum momento, você passa a se sentir sozinha.8 - Ele sempre faz chantagens ou ameaças. Quando você tenta terminar, ele diz que irá se matar ou que ninguém mais irá querê-la9 - Ele tem histórico de desrespeito com mulheres e ou família10 - "Você é louca" ou "Você é sentimental demais" são frases comuns no relacionamento. Ele faz você questionar sua compreensão de realidade11 - A culpa pela agressividade dele é sempre sua12 - Ele frequentemente promete que vai mudar. Após episódios de brigas ou agressões, ele reconhece o erro, lhe dá presentes e volta a lhe valorizarToda e qualquer violência, física ou psicológica, contra a mulher, deve ser denunciada. Ligue 180.