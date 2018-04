Registros de H1N1 crescem 760% em 2018

Dados coletados pelo Ministério da Saúde informam que regiões mais afetadas são o Centro Oeste e o Sudeste

O número de casos do vírus H1N1 confirmados este ano já é 760% maior que o registrado em 2017. Essa predominância nos casos deste subtipo específico do vírus influenza demonstra, de acordo com o professor Jonas Lotufo, do departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (UnB), que as mutações que aconteceram no último ano fizeram o H1N1 aparecer com maior predominância em 2018 no país.



Apesar das pesquisas avaliarem a possibilidade de o H3N2 - que demonstrou um quadro mais nocivo à saúde no último inverno dos países do hemisfério Norte - chegar com grande força de letalidade no Brasil, os números de casos registrados para este subtipo do influenza caiu cerca de 38%.



"O H3N2 foi muito rigoroso no inverno do hemisfério Norte. A grande preocupação é que ele chegue com essa mesma força no país. Entretanto, até o momento, os dados alertam para a H1N1", detalhou o especialista ao Destak.



Entre as regiões mais afetadas pelos registros da doença estão o Centro Oeste e o Sudeste. Neste ano, os casos no planalto central já somam 121, com 17 mortes. Quando comparado com o mesmo período de 2017, ano em que apenas 49 casos foram registrados na região, esse crescimento chega a 40% e passa a ocupar o primeiro lugar no ranking das regiões mais atingidas este ano.



No Sudeste, mesmo com a redução dos 194 casos registrados em 2017 para 138 em 2018, a região configura o segundo lugar na classificação de casos confirmados da doença. Outro aspecto importante é o índice de letalidade do vírus que em 2017 chegou a 16,7% e neste ano caiu para 15,8%.



"Às vezes, o vírus é transmitido com mais facilidade, mas não é tão letal. Em outros casos, a transmissão é mais difícil e a letalidade, maior", explicou Lotufo.



Campanha de vacinação

Na próxima segunda-feira (23), começa a vacinação contra os vírus da família influenza. O Ministério da Saúde adquiriu 60 mil doses da vacina. "Temos vacina para todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário", adiantou o ministro da pasta, Gilberto Occhi.



Esse grupo é formado por pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses ou menores de 5 anos, professores da rede pública, indígenas, gestantes e lactantes no pós-parto, funcionários do sistema prisional e detentos.



O professor Lotufo explica que o mais importante, com a chegada do inverno, é evitar locais com grande aglomeração de pessoas e cuidar da higiene pessoal - lavando as mãos e evitando contato com secreções das vias respiratórias. Ele enfatiza ainda que todas as pessoas que se enquadrarem em grupos de riscos devem tomar a dose.



Para os interessados na imunização, os valores da dose da vacina em laboratórios particulares já variam de R$ 80 a R$ 150.