Registro de violência sexual contra menor cresce 83% na Saúde

Estudo inédito analisou dados nos últimos seis anos; mais da metade das crianças vitimadas tem até cinco anos

O Ministério da Saúde publicou na última semana uma análise dos registros da rede pública de saúde dos atendimentos a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.



Os dados apontam que nos últimos seis anos o número de casos documentados cresceu 83% . Em números, de 13.378 durante o ano de 2011, para 23.456 ao longo de 2017.

Considerando todo o período analisado, o Ministério da Saúde armazenou o total de 591.731 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.



A maioria das menores foi vítimas de estupro - sendo 62% dos casos que envolvem em crianças e 70,4% entre adolescentes. Em segundo lugar, está o assédio sexual, que representa 19,9% dos casos entre adolescentes, e 24,9% entre crianças. Em seguida, está a exploração sexual (3,6% e 2,9%) e pornografia infantil (2% e 3,3%).



Entre crianças, mais da metade das vítimas tem até 5 anos de idade (51%) e quase metade, 45%, são negras. Meninas representam 74% das vítimas de 0 a 19 anos.

Quando é analisado o perfil do agressor, 81% são do sexo masculino e 37% tinham algum vínculo familiar com a vítima. O segundo maior agressor era considerado um amigo ou conhecido, com 27%. No caso de adolescentes, 17% dos agressores eram o parceiro íntimo da vítima, mais de 14 mil.



A maior parte dos casos ocorre na residência, sendo 69,2% quando as crianças são vítimas e 71,2% quando adolescentes. O caráter de repetição tem uma média de 33,5%. O segundo local mais identificado de abuso contra crianças foi a escola - sendo 4,6% dos casos de crianças.



No caso de adolescentes o segundo lugar foi a via pública (13,9%).

No estudo, o Ministério da Saúde reconhece problemas na distribuição dos serviços de saúde e reforça a importância do registro