Região Sul será a primeira a ter mais idosos

Até 2060, todo o país terá mais idosos que crianças com até 4 anos de idade; economia e saúde são as áreas de maior impacto

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que a região Sul é a que envelhece mais rápido no país. Em 18 anos, o número de idosos naqueles estados será maior que o de crianças de até 4 anos. A estimativa consta no estudo Projeção de População.



Atualmente, há 1,9 milhões de crianças e 1,1 milhão de idosos no Sul. Em 2026 a terceira idade ultrapassará a população de até 4 anos em 12, 3 mil (veja na tabela).

O estado do Rio Grande do Sul, sai ainda mais na frente, com mais idosos que crianças em 10 anos. A taxa de fertilidade em 2020 no estado será de 1,68 filhos para cada mulher, enquanto em toda a região Sul é de 1,74.



O Sudeste apresentará mais idosos que crianças em 2037, o Nordeste em 2044, Centro-Oeste em 2046 e o Norte em 2046.



Sistema público

Estima-se que até 2060, a população salte de 19,2 milhões (9,2%) para 58,2 milhões (25,5%).

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Carlos André Uehara, falta formação de profissionais, e a saúde pública e privada estão despreparadas. "Não coseguimos formar novos profissionais na velocidade adequada para o ritmo do envelhecimento" disse.



O especialista afirma que o sistema ainda hoje é desatualizado "A nossa rede de serviços foi pensada para problemas de saúde do século passado - doenças infecciosas - hoje temos doenças crônicas não transmissíveis", disse.



Uehara pontua pendências assistenciais. "Precisamos de centros de convivência, instituições de longa permanência", lembra.