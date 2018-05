Região Sudeste concentra mais de 50% dos pediatras do Brasil

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, atualmente o país tem pouco mais de 39,2 mil especialistas na área

Uma das especialidades com maior déficit na rede pública de saúde, os pediatras do Brasil estão concentrados na sua maioria na região Sudeste do país. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, atualmente o país tem pouco mais de 39,2 mil especialistas na área. Mais da metade deles, 55%, estão concentrados no Sudeste, de acordo com levantamento obtido pelo Destak.

Segundo a entidade que representa a categoria, houve um crescimento de 10% dessa especialidade no Brasil nos últimos anos, o que fez com que o país esteja dentro do número de pediatras dentro do exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 18 para cada 100 mil habitantes. Em números gerais, o Brasil tem 39,2 mil especialistas na área, o que representa 18,89 pediatras para cada grupo de 100 mil brasileiros.

Entre as regiões do país, a área em que há menos atuação de médicos nesta especialidade é a Norte, especialmente nas cidades que estão em áreas de fronteiras. É o problema semelhante que encontrado na região Centro-Oeste. Por concentrar cidades com melhores estruturas, a região Sudeste é a mais procurada pelos profissionais.

Para Paulo Henrique de Souza, representante do Conselho Federal de Medicina (CFM), a estrutura da rede pública é o principal quesito na hora de escolha do profissional. "A falta de material e a sobrecarga de horário de trabalho no SUS faz com que o pediatra opte por ir para a rede privada, causando essa falta de profissionais em um único setor", diz.