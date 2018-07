Reconhecimento facial usado pelo Facebook é alvo de investigação

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apura se a adoção de tecnologia de reconhecimento facial pelo Facebook é ilegal. Desde o fim do ano passado, a plataforma usa um sistema que identifica pessoas nas fotos independentemente de solicitação. Segundo a empresa, isso aumentaria a segurança do usuário ao permitir que monitorasse as publicações onde aparece.

Mas a Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) quer avaliar se tal prática é permitida por lei, já que a face é um dado biométrico sensível. Responsável pelo inquérito, o promotor Frederico Meinberg afirma que as tecnologias de reconhecimento conseguem gerar informações sobre as pessoas, como sua orientação sexual, por exemplo.

Segundo o promotor, tais tecnologias podem promover "novas formas de discriminações possíveis com o uso do reconhecimento facial, veladas ou expressas, tais como: recrutamento de candidatos para vagas de emprego; acesso aos cargos públicos; ingresso em instituições de ensino; filiação a entidades; participação em organizações religiosas etc".