Reclamação questiona execução provisória da pena de Lula

Defesa de Lula afirma que STF define possibilidade de execução provisória da pena sem declará-la automática

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva ajuizou a reclamação 30126 no STF (Supremo Tribunal Federal) para questionar determinação do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) para que seja dado início a execução provisória da pena a ele imposta.



A defesa de Lula sustenta que o cumprimento imediato da pena contraria o entendimento do Supremo no julgamento de medidas cautelares das ADCs (Ações Declaratórias de Constitucionalidade) 43 e 44. Segundo o pedido, o STF definiu em sede cautelar nas ADCs a possibilidade de execução provisória da pena, "sem nunca declará-la automática ou livrá-la de fundamentação específica", e desde que encerrada a instância ordinária.





A defesa diz que apresentou embargos de declaração contra acórdão em apelação julgado pelo TRF4, parcialmente providos – para corrigir erro material – em 26 de março. Explica que foi intimada do resultado nesta sexta-feira (6) em processo eletrônico, dispondo de dois dias para apresentar novos embargos de declaração – o que desautorizaria a determinação de prisão imediata.



A ação sustenta que há cenário de desrespeito à autoridade do STF no julgamento da cautelar nas ADCs 43 e 44, na qual se assentou a possiblidade de execução da pena após o acórdão condenatório em segundo grau e condicionou tal inexistência de recursos com efeito suspensivo. "Não houve o exaurimento da jurisdição daquele da corte regional", alega, destacando que a possibilidade de apresentação de segundos embargos declaratórios impede a execução antecipação da pena.



A defesa pede a concessão de liminar para suspender a execução provisória da pena até o julgamento de mérito da Reclamação ou até o TRF4 examinar a admissibilidade de recursos de natureza extraordinária contra o acórdão da apelação, ou ainda até o julgamento dos embargos de declaração a serem opostos.