Rebelião em presídio do Pará termina com 8 foragidos e 7 feridos

O incidente ocorre uma semana após uma tentativa de fuga deixar 21 mortos na mesma unidade

Rebelião no Centro de Recuperação Regional de Bragança, no Pará, terminou com oito detentos foragidos e sete feridos na manhã desta segunda-feira (16). De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), não há registro de mortes.



O motim começou por volta das 6h15, no momento em que era servido o café da manhã na unidade. A situação foi controlada ainda pela manhã pela Polícia Militar. As autoridades de segurança seguem investigando o caso.





O Centro de Recuperação de Bragança opera atualmente com superlotação. A unidade poddui 122 vagas, mas abriga 315 presos.



A rebelião ocorre quase uma semana após uma tentativa de fuga no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III. No incidente, um grupo armado tentou resgatar detentos. A troca de tiros deixou 21 pessoas mortas.



Neste domingo (15) um detento foi encontrado morto nas imediações da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI). De acordo com a polícia local, não foi comprovada ligação entre o suposto assassinato e a tentativa de fuga.