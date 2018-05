Quinta turma do STJ mantém prisão de ex-diretor da Dersa

A prisão do ex-diretor do Departamento da Área de Assentamento da Dersa Paulo Vieira de Souza mais conhecido como Paulo Preto, foi mantida por decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi no último dia 3, mas divulgada apenas nesta segunda-feira.O veredito foi dado no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão monocrática do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que no dia 13 de abril havia indeferido o habeas corpus impetrado pela defesa. Paulo Preto foi preso preventivamente sob a acusação de participar de esquema de desvio de dinheiro do programa de reassentamento dos empreendimentos Rodoanel Sul, Jacu Pêssego e Nova Marginal Tietê, entre os anos de 2009 e 2011, durante os mandatos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin no governo de São Paulo.Para a defesa do réu, o decreto prisional é incoerente e está fundamentado em episódios vago, como quatro episódios de ameaça a uma testemunha ocorridos em fevereiro de 2015, março de 2015, julho de 2015 e maio de 2016 e em fatos que não são atuais ao momento da prisão preventiva. Alegou ainda não haver a possibilidade de reiteração delitiva, já que o réu deixou oficialmente o cargo na Dersa em 2010.