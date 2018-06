'Que venha o México', tuíta Temer sobre a vitória da seleção

Temer assistiu à partida no gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Na foto publicada no Twitter, aparecem ao lado do presidente os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Gustavo Rocha (Direitos Humanos).



Valeu, seleção ! Que venha o México! — Michel Temer (@MichelTemer) June 27, 2018

Na véspera do jogo contra a Sérvia, Temer recebeu o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e pediu a torcida dos EUA – que não estão na Copa – pelo Brasil.

"Espero que no final, os senhores possam até, se o Brasil chegar à final, que os senhores possam também torcer pelo nosso país", disse Temer a Pence.