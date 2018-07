Quatro capitais recebem imigrantes venezuelanos a partir desta terça

Mudança para Brasília, Rio, São Paulo e Cuiabá faz parte do processo de interiorização

Nesta terça-feira (24), um grupo de venezuelanos que solicitou refúgio no Brasil parte de Boa Vista (RR) rumo a outras três capitais brasileiras. Os 131 imigrantes embarcam às 8h em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino a Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Cuiabá.

A ação faz parte do processo de interiorização dos imigrantes, que visa minimizar os impactos do intenso fluxo de recém-chegados na fronteira do Brasil com a Venezuela e melhorar a qualidade de vida dos solicitantes de refúgio. Segundo a Casa Civil, que coordena a interiorização, todos os integrantes do grupo que deixa a capital de Roraima foram vacinados e submetidos a exames de saúde. Eles também já têm documentos como CPF e carteira de trabalho.

Do total, 50 imigrantes vão ser abrigados pela organização Aldeias Infantis SOS, de Brasília; outros 36 irão para a Casa de Acolhida Papa Francisco, no Rio. Mais 24 irão para o Centro Pastoral do Migrante, em Cuiabá, e a Casa do Migrante Missão Paz, em São Paulo, abriu vaga para 21 venezuelanos.

Fluxo

Desde abril, 690 venezuelanos que cruzaram a fronteira com o Brasil foram levados para outras cidades, com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da Agência da ONU para as Migrações (OIM), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Cerca de 4 mil imigrantes ainda estão abrigados na capital Boa Vista.