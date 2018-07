Quase duas décadas depois, Rondônia volta a confirmar caso de sarampo

Um outro caso segue em investigação no estado; vacinação será antecipada

A secretaria de Saúde de Rondônia confirmou nesta segunda-feira (9) o primeiro caso de sarampo no estado neste ano. Desde 1999 a região não registrava nenhum registro da doença. Um outro teste já deu positivo para a doença, mas aguarda resultado de contraprova, a ser enviado pela Fundação Oswaldo Cruz, para ser oficialmente contabilizado.



Para tentar estagnar a doença, a governo resolveu antecipar a campanha de vacinação deste ano. A previsão era de começar a distribuir a imunização em agosto, porém a partir desta terça-feira (10), as vacinas já estarão nos postos de saúde do estado.



"Solicitamos ao Ministério da Saúde doses para antecipar a campanha e eles responderam prontamente. Vamos discutir com municípios a estratégia de divulgação e mobilização para que a gente consiga, no menor tempo possível, vacinar o público alvo", afirmou a pasta de Saúde de Rondônia.



Sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. Complicações infecciosas contribuem para a gravidade do quadro, particularmente em crianças desnutridas e menores de um 1 ano.

Os sintomas incluem febre alta acima de 38,5°C; erupções na pele; tosse; coriza; conjuntivite; e manchas brancas que aparecem na mucosa bucal, conhecidas como sinais de Koplik e que antecedem de um a dois dias antes do aparecimento da erupção cutânea.

A transmissão do sarampo acontece de quatro a seis dias antes e até quatro dias após o aparecimento do exantema. O período de maior transmissibilidade ocorre dois dias antes e dois dias após o início da erupção cutânea.