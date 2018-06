Quase 20% dos brasileiros estão obesos, diz levantamento

Relatório apresentado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (19) apresenta um panorama da obesidade no Brasil: 18,9% dos brasileiros são obesos e 54% têm sobrepeso. Entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017.

Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que entrevistou 53 mil pessoas maiores de 18 anos, em todo o país, entre fevereiro e dezembro de 2017.

Porém, nem todas as informações do relatório foram negativas. A prática de atividades físicas no tempo livre subiu 24,1% entre 2009 a 2017.