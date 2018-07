Projetos que somam R$90 bilhões levaram em média 5 anos para serem concluídos

Relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) considerou dados de 150 mil contratos feitos com recurso de transferências voluntárias

Auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) identificou demora na conclusão de projetos realizados com recursos de transferências voluntárias entre 2008 e 2016. Esse tipo de verba é utilizada como assistência financeira e cooperação aos estados. Entre 150 mil contratos, que somam cerca de R$90 bilhões, o tempo para conclusão é de cinco anos em média.



O estudo classificou a duração dos instrumentos - realização de obras e aquisição de bens ou serviços - "extremamente elevado". Isto por que o valor médio das transferências é de R$750 mil, considerado equivalente a projetos de baixa complexidade.



A lentidão se dá na execução e no pagamento. Durante o ano de 2013, os projetos tiveram, em média, uma execução financeira de 68,86%, passados cerca de 4 anos de sua celebração. Os contratos mais lentos são geridos pelo Ministério da Cultura, da Integração Nacional e Turismo.



De forma geral, a maior parte dos recursos é para custear obras. O percentual cresceu desde 2008, quando eram 27%, para 56% em 2016. No mesmo período, a parcela de aquisição de bens subiu de 6% para 23%; já para serviços, caiu de 24% para 6%.



Transparência

O órgão apontou que cerca de R$1,2 bilhões de reais em transferências não tiveram a devida prestação de contas. O volume representa o total de 4.280 projetos entre os 150 mil analisados.



Entre os problemas apontas como causa da falta de transparência está o volume de trabalho incompatível com a capacidade operacional dos órgãos. Ao final de 2016 haviam 11 mil instrumentos pendentes de análise.