Programa Jovem Aprendiz dos Correios encerra inscrições hoje

Estão disponíveis 4.983 vagas em todo o território nacional

As inscrições do Programa Jovem Aprendiz dos Correios acabam nesta segunda-feira (11). As vagas 4.983 são para jovens de todo o país.



Os interessados devem ter entre 14 e 22 anos e estarem cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.



Segundo edital divulgado pelos Correios, os candidatos serão classificados em ordem decrescente, em função da soma das pontuações referentes a renda familiar, aprovação escolar referente ao último ano letivo cursado e concluído, participação em programas sociais e ano de curso.



Mais informações poderão ser consultadas no site dos Correios.