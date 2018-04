Prisão domiciliar a mães presas é aprovado na CCJ

Proposta prevê o regime para as mulheres que tiverem filhos até 12 anos, projeto será votado agora em caráter terminativo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou ontem (18) o relatório da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) que prevê a alteração de regime para mulheres que cumprem pena provisória e têm filhos de até 12 anos. A proposta prevê que a Justiça conceda o cumprimento da pena em regime domiciliar para essas detentas.



Um levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) revela que das 44,7 mil mulheres detidas, 43% aguardam julgamento definitivo. Os dados mostram que só 48 unidades dispõe de cela para gestantes. Berçários ou centros de referência materno-infantil existem em apenas 32% das unidades femininas e em 3% das mistas. Já as creches estão presentes em apenas 5% das unidades femininas e nenhuma mista, onde a maior parte das mulheres se encontra encarcerada.



Para a relatora do projeto, a crise no sistema penitenciário foi um dos critérios que embasou a ação. Segundo Vanessa Grazziotin, as penitenciárias do país não são recomendáveis como local para a criação de crianças.



"Não é apenas a mulher que cumpre a pena, mas as crianças também", disse ela ao Destak.

Segundo levantamento feito pelo Depen, as mulheres já representam 6,8% da população carcerária do Brasil.



De acordo com a parlamentar, o projeto também prevê alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente a fim de garantir assistência às famílias. Além disso, um levantamento será realizado para a criar um cadastro, onde existam informações e estatísticas sobre esse público.



"A ideia é garantir a prioridade de atendimento a essas crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade", ponderou.



Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) já deliberou sobre o tema, especialmente sobre a necessidade de mudança no entendimento dos casos das mulheres que exercem a maternidade. A Corte entendeu, a partir do habeas corpus impetrado pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, que todas as detentas que aguardam julgamento e são mães de menores de 12 anos devem esperar a decisão da Justiça em regime domiciliar.