Primeira Turma do STF decide restringir o foro privilegiado de ministros

A mesma regra que foi alterada para parlamentares, também será ampliada a ministros

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (12) restringir o foro privilegiado de ministros de Estado. Com a mudança, vale a mesma regra alterada recentemente para deputados e senadores. Ficarão com a prerrogativa apenas crimes cometidos durante o exercício do mandato e em função das atividades relacionadas ao cargo.



A restrição atende a recomendação da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Em maio, ela recomendou que o Supremo enviasse o processo contra o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP-MT) para instância inferior. Do documento, ela enfatiza que a suposto crime pelo qual o político é acusado teria ocorrido antes de assumir o cargo, sem relação direta com as funções do mandato. De acordo com o novo entendimento do Supremo, a prerrogativa de foro não se aplica a estes casos.



Blairo Maggi é suspeito de participar de esquema de compra e venda de vaga de cargo público em 2009, quando atuava como governador do estado de Mato Grosso. A denúncia foi enviada ao STF no dia 2 de maio.



A restrição do foro a parlamentares foi aprovada no dia 3 de maio. Antes, qualquer infração, ainda que sem ligação com as atividades públicas, seria julgada pela Corte. Desde então, mais de 140 processo já foram enviados para instâncias inferiores



Foro privilegiado

O chamado "foro privilegiado" é uma prerrogativa que determinadas autoridades que ocupam cargo público tem para serem julgadas diretamente por instância superior. A regra foi inserida na legislação brasileira com o entendimento de que o STF seria mais adequado por estar mais distante das políticas regionais, ao contrário dos juízes estaduais. Contudo, promotores criticam, afirmando que grande parte dos casos acabam prescrevendo aguardando análise.



Tramita no Congresso Nacional um processo que pode restringir o foro para todos os políticos que possuem a prerrogativa. Entre os cargos que ainda possuem foro estão juízes, prefeitos, desembargadores, membros do Ministério Público da União e dos estados, conselheiros de tribunais de contas, chefes de missão diplomática e governadores.