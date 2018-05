PRF está atuando na identificação de 'falsas lideranças'

Serviço reservado da PRF está acompanhando a ação dos grupos junto aos manifestantes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta segunda-feira (28) que o efetivo está ajudando a identificar "as falsas lideranças" que estariam ameaçando, em alguns dos pontos de concentração, os caminhoneiros que querem voltar ao trabalho.



De acordo com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Dias, os policiais, que atuam em determinadas BRs, conhecem os caminhoneiros e as lideranças daquela região. Renato Dias disse que o serviço reservado da PRF está acompanhando a ação das "falsas lideranças", e as forças de segurança, aliadas às Forças Armadas, irão garantir a lei e a ordem, se houver situações críticas em algum ponto.



Mais cedo, o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), José da Fonseca Lopes, afirmou que movimentos políticos contrários ao governo impedem o fim da mobilização. Segundo ele, há intervencionistas nas manifestações.



"Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve, tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso muito forte aqui em Brasília. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. São pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada a ver com essas pessoas, nem os nossos caminhoneiros autônomos, mas eles estão sendo usados para isso", afirmou.