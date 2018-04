Prefeitura instala tapumes em torno de praça ocupada por venezuelanos

01.04.2018 15:28

Medida faz parte de programa de manutenção de espaços públicos, diz prefeitura; famílias foram levadas para abrigos

A Prefeitura de Boa Vista (capital de Roraima) confirmou a instalação de tapumes em torno da praça Simón Bolívar durante este final de semana. Com a ocupação por refugiados venezuelanos nos últimos meses, os trabalhos de manutenção do local vinham sendo adiados, informou o governo municipal.



Os tapumes fazem parte da ação já prevista de manutenção das praças da capital, e o projeto foi retomado após o auxílio do Exército no realocamento das famílias para abrigos – medida que se tornou ainda mais urgente com a proximidade do período de chuvas intensas.



A prefeitura reconhece que pretende devolver a Praça Simón Bolívar à população, recuperando os danos causados pela concentração de pessoas.



Pelos cálculos da administração municipal, cerca de 600 venezuelanos vivem na praça e chegaram à cidade fugindo da crise no país natal.



Uma entrevista coletiva está prevista para a próxima terça-feira (3), quando serão dados mais detalhes sobre o objetivo da instalação dos tapumes na praça Simón Bolívar e como se dará a entrada e saída de pessoas durante as obras.



* com Agência Brasil