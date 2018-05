Preço do diesel cai R$ 0,46 a partir de sexta-feira (1)

Valor será estipulado a partir do preço praticado em 21 de maio, quando a greve dos caminhoneiros teve início

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou na noite de quarta-feira (30) que o governo tem um compromisso com o valor que o diesel vai chegar aos caminhoneiros, e afirmou que o preço cairá R$ 0,46 em relação ao valor praticado em 21 de maio.



Segundo Marun informou aos jornalistas em uma coletiva de imprensa, o novo preço estará disponível a partir de sexta-feira (1). O ministro ainda reforçou que o compromisso do governo é com o valor estipulado, e não em como o preço será praticado ou garantido nas bombas. "A forma como vai acontecer está sendo definida e redigida", completou.



Inicialmente, os postos terão de informar o preço antigo e o novo com desconto. O valor vale a partir do momento em que o posto for abastecido.



Também na quarta-feira (30), o presidente Michel Temer sancionou a lei que prevê a reoneração da folha de pagamento de setores da economia, vetando o trecho que eliminaria a cobrança do PIS-Cofins sobre o óleo diesel. A sanção ocorre conforme o projeto aprovado pelo Congresso.



Para substituir a questão do PIS-Confins, Temer já havia sancionado três medias provisórias, nesta semana, para garantir o acordo com os caminhoneiros e o valor do desconto de R$ 0,46 no diesel.