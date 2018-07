Preço da gasolina interrompe seis semanas de queda

De acordo com ANP, valor médio na semana foi de R$ 4,50 o litro

Dados divulgados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) nesta sexta-feira (20) apontam que o preço da gasolina nas bombas subiu depois de seis semanas consecutivas de queda.



A média do preço por litro na semana foi de R$ 4,50, representando 0,13% de aumento. No mesmo período, o valor da gasolina nas refinarias baixou em 1,8%, seguindo a política de reajuste de preços que acompanha as cotações internacionais.

Somente neste ano, o valor médio da gasolina já acumula alta de 9,7%, enquanto que a inflação esperada para o ano é de 4,15%





Diesel

O valor do diesel continua congelado nas refinarias por conta de acordo feito com caminhoneiros para encerrar a greve realizada há dois meses.

O preço do diesel caiu apenas R$ 0,21, enquanto que a previsão do governo era de recuo de R$ 0,46. A alta acumulada do ano é de 1,6%.