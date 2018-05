Pré-selecionados no Fies ganham prazo de inscrição maior

O prazo para que os pré-selecionados a candidatos que integram a lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) foi prorrogado para 23 de maio. A nova data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).

A Secretaria de Educação Superior (Sesu) decidiu confirmar a prorrogação a fim de possibilitar que todos os estudantes pré-selecionados possam completar o processo.

"A contratação do financiamento só pode ocorrer após a complementação das informações. Poderão ser financiados os cursos de graduação com conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), ofertados pelas instituições de ensino superior participantes do Fies", ponderou o MEC.

De acordo com a pasta, o número de vagas para este ano poderá chegar a 310 mil. "Dessas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos".









* Com informações da Agência Brasil