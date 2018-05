Prazo pra incluir nome social no título de eleitor encerra hoje

Para pedir a alteração, é necessário ir a algum cartório ou unidade de atendimento e levar documento com foto

O prazo para que pessoas trans e travestis incluam o nome social no título de eleitor termina nesta quarta-feira (9).



O pedido de alteração deve ser feito em um cartório ou alguma unidade de atendimento vinculado às suas respectivas zonas eleitorais. Quem deseja solicitar a atualização, deverá levar um documento de identificação com foto.



Menores de 18 anos também podem requerer a modificação, desde que já possuam o título de eleitor. Em todos os casos, um novo documento, com o nome civil já substituído pelo nome social e com o mesmo número de inscrição do anterior, será emitido e entregue pelo atendente no ato da solicitação. O verso do título deverá trazer um "QR Code", código de segurança que atesta a autenticidade do documento.

Ao comunicar o nome pelo qual se sente reconhecido, o eleitor também poderá alterar a identidade de gênero indicada em seu cadastro.



Embora existam pessoas que se autoidentifiquem como não-binárias, ou seja, pessoas que afirmam não se encaixar nem no gênero feminino, nem no masculino, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) limitou, por enquanto, a escolha de identidade de gênero dos eleitores a essas duas opções.



Caso o eleitor queira voltar atrás em sua decisão de utilizar seu nome social no título de eleitor, deverá se dirigir, novamente, ao cartório eleitoral ou posto de atendimento até esta quarta-feira (9) para que a nova alteração do título seja válida já nas eleições de outubro.



Candidatos trans devem ficar atentos ao dia 15 de agosto também, que é o prazo final para que comuniquem à Justiça Eleitoral o nome social que será utilizado na urna.