Prazo para solicitar uso de nome social no Enem termina amanhã

A solicitação deve ser feita até domingo (3) na Página do Participante

Termina neste domingo (3) o prazo para que transexuais e travestis solicitem a identificação pelo nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A solicitação deve ser feita na Página do Participante, e o candidato deve informar CPF, senha e o nome social usado.



Documentos comprobatórios devem ser anexados: fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; cópia digitalizada da frente e do verso de um dos documentos de identificação oficial com foto e cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação.



Depois é só imprimir o formulário de solicitação. Aqueles que não foram aceitos tem um prazo de até 5 dias para mandar um novo documento comprobatório.



303 pessoas fizeram a solicitação de nome social no ano passado.



Nesse ano, o Enem acontece entre 4 e 11 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro.



As notas podem ser usadas para adquirir vagas no ensino superior e para acesso a programas do governo federal como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).