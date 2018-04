Prazo para pedir isenção do Enem encerra neste domingo

Termina logo mais, às 23h59 deste domingo (15), o prazo para os estudantes solicitarem a isenção da taxa de inscrição da edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O benefício pode ser solicitado na página do Enem.

Têm direito a pedir a taxa de isenção estudantes que estiverem cursando a última série do ensino médio neste ano em escola da rede pública e que cursou o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Também pode solicitar a isenção quem declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e quem fez o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do ano passado, que tenha atingido a nota mínima.