Prazo para inscrições no Enem termina na sexta-feira (18)

Mais de 5 milhões de candidatos já se inscreveram para o exame

As inscrições para o Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) terminam na próxima sexta-feira (18). De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), até a tarde desta quarta-feira (16), mais de 5 milhões de candidatos já haviam se inscrito.



As provas estão marcadas para dois domingo: dias 4 e 11 de novembro. O resultado deverá ser divulgado em janeiro de 2019.



Também nesta sexta-feira termina o prazo para alteração de dados cadastrais, solicitação de mudança no município de provas, de opção de língua estrangeira, atendimento especial e envio de laudo médico, declaração ou parecer.



Para se inscrever, o participante deverá acessar o site do Enem, apresentar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e do documento de identidade e criar uma senha. O candidato também precisará informar um e-mail válido e número de telefone fixo ou celular, que serão usados para enviar informações sobre o exame.



Isenção



De acordo com o Governo Federal, ter a isenção da taxa de inscrição aprovada não significa que a inscrição foi feita automaticamente. A participação só é confirmada com a mensagem "Inscrição Concluída com Sucesso", para quem tem direito à isenção.



Para os candidatos pagantes, o final da inscrição é acompanhado da frase "Inscrição aguardando o pagamento da GRU". O pagamento da taxa deve ser feito até 23 de maio.



O valor da inscrição neste ano é de R$ 82.



Os resultados individuais do teste podem dar acesso à Financiamento Estudantil, ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e à formação em Instituições Portuguesas.