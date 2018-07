Prazo para inscrição no Fies termina no domingo

Fundo oferece crédito para estudantes de graduação em instituições privadas

Termina no próximo domingo (22) o prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2018. Serão ofertadas pelo menos 155 mil vagas para estudantes de graduação em instituições privadas com avaliação positiva do Ministério da Educação.

Para concorrer ao financiamento, o candidato deverá ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, e ter tido média mínima de 450 pontos sem zerar a redação.

O programa, que tem diferentes modalidades, oferece uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. A modalidade juro zero, por exemplo, é destinada a estudantes que comprovarem renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. O financiamento mínimo é de 50% do curso, num limite máximo semestral de R$ 42 mil. Outras duas modalidades, chamadas de P-Fies, destinam-se a estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página do Fies Seleção. O resultado será divulgado no próximo dia 27, em chamada única. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição no período de 27 a 31 deste mês e, em seguida, fechar a contratação do financiamento.

No caso dos estudantes inscritos no P-Fies, não haverá lista de espera. Os demais candidatos poderão manifestar interesse entre os dias 1º e 24 de agosto.