Prazo para inscrição em bolsas remanescentes do Prouni termina hoje

Limite é para alunos que não estão matriculados em instituições de ensino superior. Aqueles que possuem matrícula poderão se inscrever até 30 de abril

Os alunos interessados nas vagas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni), e que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior, terão até esta segunda-feira (9) para realizar a inscrição. Para os estudantes que já estão matriculados, esse prazo se estende até o dia 30 de abril.



Este ano, o programa vai oferecer 112.800 bolsas remanescentes - vagas que não foram ocupadas durante o decorrer do processo regular. As oportunidades são oferecidas a professores da rede pública de ensino ou para pessoas que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. A nota mínima necessária é 450 pontos e acima de zero na redação.



As inscrições são feitas no site oficial do programa. Entre as ofertas do Prouni estão bolsas de estudo integrais e parciais - de até 50% - em cursos de graduação em instituições de educação superior.



* Com informações da Agência Brasil