Postos de saúde abrirão neste sábado (12) para 'Dia D'

Vacinação contra o vírus da gripe ocorre em todo o país

Os postos de saúde de todo o país abrirão neste sábado (12) para o chamado Dia D de mobilização contra a gripe. A ação faz parte da campanha de imunização que começou no dia 23 de abril.



Devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), presos, funcionários do sistema prisional, e pessoas com doenças crônicas.



De acordo com o Ministério da Saúde, os pacientes cadastrados em programas de controle de doenças crônicas do SUS (Sistema Único de Saúde) devem procurar os postos em que estão registrados para receber a dose, sem necessidade de prescrição médica.



A imunização vai até o dia 1º de junho. A expectativa do Governo Federal é vacinar 54,4 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários.



Durante a campanha, serão distribuídas cerca de 60 milhões de doses que, este ano, protegem contra três vírus do tipo influenza, incluindo o H1N1 e o H3N2.



Confira na prefeitura de sua cidade informações sobre o horário de funcionamento dos postos de saúde.