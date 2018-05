Portuários devem aderir à paralisação dos caminhoneiros

Os caminhoneiros que tomam as estradas em paralisação contra o aumento dos combustíveis chamaram nesta quarta-feira (23) os trabalhadores portuários para aderir à paralisação deflagrada em todo o país. O presidente do Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, Rodnei Oliveira da Silva, afirmou que o apoio ao movimento dos caminhoneiros é natural. A expectativa é que só no Porto de Santos (SP), a eventual adesão dos trabalhadores portuários deve envolver 7 mil pessoas.

"Historicamente temos contado com a solidariedade dos caminhoneiros em nossas lutas, principalmente porque as reivindicações são justas e dizem respeito a uma questão que afeta a todos os cidadãos", observou.