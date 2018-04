População idosa cresce quase 18,8% em 5 anos

O levantamento indica que em 2012 o grupo das pessoas de 60 anos ou mais de idade representava 12,8% da população residente no país. Em 2017, esse percentual cresceu para 14,6%.



Outros dados



O estudo mostra que, em 2017, a população residente no Brasil foi estimada em 207,1 milhões de pessoas, um crescimento de 4,2% em relação a 2012, quando havia 198,7 milhões.



Os dados indicam que, ao mesmo tempo em que o contingente de pessoas com 60 anos ou mais cresceu em 18,8%, a parcela de crianças de 0 a 9 anos de idade na população residente caiu, passando de 14,1% para 12,9% no período. Neste caso, uma redução de 3,6% do total de pessoas nessa faixa etária.



*Com informações da Agência Brasil

A população brasileira com 60 anos ou mais de idade cresceu 18,8% entre 2012 a 2017. O aumento foi constatado na pesquisa Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2017, divulgada nesta quinta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).Os dados indicam que a população, ao manter a tendência de envelhecimento dos últimos anos, ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando os 30,2 milhões em 2017. Em 2012, os brasileiros com 60 anos ou mais eram 25,4 milhões.As mulheres são maioria neste grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo).