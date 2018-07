População brasileira vai parar de crescer em 2048, diz estudo

Projeção de População do IBGE prevê a dinâmica de crescimento até 2060

A população do Brasil vai saltar dos atuais 208,5 milhões para 233,2 milhões em 2047. Depois, o número de habitantes do país entrará em declínio. Segundo a revisão 2018 da Projeção de População do IBGE, em 2060, seremos 228,3 milhões de brasileiros – e um quarto do total (25,5%) terá mais de 65 anos.

A projeção detalha a dinâmica de crescimento da população brasileira, acompanha suas principais variáveis (fecundidade, mortalidade e migrações) e estima o número de habitantes nas 27 unidades da federação entre 2010 e 2060.

Conforme o trabalho, a taxa de fecundidade, que hoje é de 1,77 filho por mulher, cairá para 1,66 em 2060. As mulheres também terão filhos mais tarde daqui a 42 anos: serão mães pela primeira vez aos 28,8 anos. Hoje, a idade média da maternidade é 27,2 anos.

Em 2060, Roraima deverá continuar com a maior taxa de fecundidade do país (1,95 por mulher), seguido por Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todos com 1,80. As menores deverão ser Distrito Federal (1,50) e Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três com 1,55.

A revisão 2018 também fez projeções de expectativa de vida para as unidades da federação. Santa Catarina, que hoje tem a maior esperança de vida ao nascer para ambos os sexos (79,7 anos), deverá manter essa liderança até 2060, chegando aos 84,5 anos. Já o Maranhão, que tem a menor esperança de vida ao nascer em 2018 (71,1 anos), perderá o posto para o Piauí, cuja longevidade média será de 77 anos em 2060.