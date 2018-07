População brasileira deve chegar a 233,2 milhões em 2047

Número seguirá crescendo ate lá, porém em 2048 a previsão é de declínio

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que a população brasileira seguirá crescendo até 2047, quando a população do país deverá chegar ao número de 233,2 milhões de brasileiros. No entanto, a partir de 2048, o crescimento entrará em declínio gradual chegando a 228,3 milhões em 2060.



Antes de 2048, 12 estados (Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Norte) deverão ter redução na sua população. Segundo o IBGE, a principal característica dessas unidades da federação é o saldo migratório negativo.



No limite da projeção em 2060, oito estados (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre) não terão queda nas suas populações. O IBGE explicou que eles apresentam saltos migratórios positivos e/ou têm taxas de fecundidade total mais elevadas.



O levantamento faz parte da Revisão 2018 da Projeção de População, que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país ano a ano, por sexo e idade para os próximos 42 anos.