Poluição mata mais de 50 mil por ano no Brasil; veja cidades mais poluídas

nos pulmões e no sistema circulatório", diz Maria Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública da OMS.

As fontes de poluição são diversas: podem vir desde escapamentos de ônibus, carros e caminhões até à queima de biomassa, suspensão da poeira do solo e processos industriais.







A organização relaciona a poluição a vários problemas de saúde: câncer do pulmão, acidente vascular cerebral, isquemia cardiovascular e infecções agudas do sistema respiratório inferior, como pneumonia.



As conclusões da OMS se baseiam na qualidade do ar registrada em mais de 4.300 cidades de 108 países –mil cidades a mais do que o relatório anterior, de 2016. O levantamento divulgado trata especificamente da exposição das pessoas a material particulado (MP), uma poeira fina com grande impacto sobre a saúde.





Ranking brasileiro

No Brasil foi avaliado a exposição à poeira fina apenas em 35 municípios. A fonte é o Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema).



Santa Getrudes, no interior paulista, foi a cidade que registrou maior índice de microgramas por m3 (MP 10) em 2016. Foram 80, seguida por Cubatão (49) e Rio Claro (46). O município de Santa Gertrudes é conhecido como um polo ceramista. No top 10 do ranking, só aparecem cidades do Estado de São Paulo, localizadas na região de grandes canaviais.



Apesar disso, a cidade brasileira com os maiores níveis de material particulado, dentro do universo de cidades que monitora historicamente o poluente, ainda se mantém Brasília, em 2013. Na ocasião, o nível registrado foi de 137 MP 10. Segundo a OMS, Brasília tem sofrido com as secas prolongadas e as queimadas no Cerrado.