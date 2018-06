Políticos são presos em dia de eleições no Tocantins

Ainda no município de Dois Irmãos, uma mulher foi presa por suspeita de boca de urna. Outro civil, um homem, foi preso pela suspeita do mesmo crime, em Tupirama.No Tocantins, mais de 1 milhão de pessoas estão aptas para ir às urnas e eleger um novo governador e vice, já que os eleitos em 2014 - Marcelo Miranda e Cláudia Lélis - tiveram os diplomas cassados após serem condenados por crime de caixa dois na campanha.Ao Palácio Araguaia, sete candidatos concorrem: Katia Abreu (PDT), Marcos de Souza Costa (PRTB), Carlos Amastha (PSB), Márlon Reis (Rede), Mário Lúcio Avelar (PSOL), Mauro Carlesse (PHS) e Vicentinho (PR).O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou em março o mandato do governador de Tocantins , Marcelo Miranda (MDB), e da vice-governadora, Cláudia Lelis (PV). A decisão atendeu a foi um recurso do Ministério Público (MP) depois que o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins (TRE) absolveu então chefe do Executivo local da acusação de caixa 2. Na época, a primeira instância da Justiça eleitoral alegou que não haviam provas para condenação do governador.O processo foi iniciado após a apreensão de R$ 500 mil em espécie em um avião na cidade de Piracanjuba (GO). A bordo, estavam também milhares de santinhos da campanha de Miranda.Com Agências*