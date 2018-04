Polícias se reúnem para discutir esquema de segurança para chegada de Lula

A Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná convocou uma reunião para o começo da tarde desta sexta-feira (6) com a Polícia Federal, Militar, Civil, o Departamento de Inteligência do Paraná e Polícia Rodoviária Federal para tratar do esquema de segurança para a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a ordem de prisão determinada pelo juiz federal Sérgio Moro, Lula tem de se entregar até as 17h desta sexta, na sede da Polícia Federal, em Curitiba. A sede da Polícia ainda não recebeu reforço extra de segurança. No local, não há manifestações nem contra nem a favor da prisão do petista.

A expectativa é que ao menos 3 mil manifestantes apoiadores de Lula devam chegar à sede da Polícia a partir das 15h. O trânsito nas proximidades da região deverá ser alterado.