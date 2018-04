Polícia prepara transporte para a ida de Lula a Curitiba

Um avião da Polícia Federal já está preparado em São Paulo, para trazer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a sede da Polícia Federal, em Curitiba, caso o petista não se apresente na sede da Polícia na capital paranaense até as 17h desta sexta-feira (6). Este é o horário determinado na ordem de prisão emitida pelo juiz federal Sergio Moro, responsável pelas ações da Lava em primeira instância.

Com os rumores de que Lula não deve se entregar até as 17h, a Polícia Federal está preparando o efetivo para a possibilidade de ir em busca do ex-presidente.

Segundo a PF, a ordem de prisão poderá ser cumprida a qualquer momento depois das 17h, caso Lula esteja na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC paulista. Porém, se Lula sair antes das 17h do local e for para a sua casa, a Polícia só poderá prender ele até às 18h. Caso não ocorra, a ordem de prisão só poderá ser cumprida amanhã, a partir das 6h da manhã, quando a Polícia tem autorização para entrar na casa dos réus.

A expectativa é que, caso Lula não se entregue, ele chegue na aeronave da Polícia até o aeroporto e, de lá, venha de helicóptero até a sede da Polícia Federal. Até o momento, os advogados de Lula não entraram em contato com a equipe da PF, em Curitiba.