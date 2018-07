Polícia prende três suspeitos de ataques a ônibus em Fortaleza

Os investigadores ainda apuram a motivação dos crimes, os incêndios começaram a ser registrados na sexta-feira (27)

A Polícia Civil do Ceará prendeu três pessoas suspeitas de participarem dos incêndios em ônibus e prédios públicos de Fortaleza (CE). Os casos de vandalismo tem sido registrados na região desde a sexta-feira (27). A motivação ainda está em investigação.



Entre os detidos estão dois jovens de 19 anos e um de 27 anos. Todos eles já possuem passagem pela polícia por crime de organização criminosa ou tráfico de drogas.



Entre os maiores ataques registrados até o momento está o incêndio de 150 motocicletas no pátio do Detran do estado. Nas ruas, os criminosos já atearam fogo em pelo menos 11 coletivos e duas agências bancárias. Houve ataques ainda em présio da Secretaria de Segurança. Não há relato de feridos.



A Polícia Civil e Militar reforçou o policiamento nas ruas. Os agentes estão em busca de outros suspeitos que já foram identificados por meio das ocorrências.



Restrição no transporte

Neste sábado (28), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) do Ceará informou ter retirado de circulação, em bairros de Fortaleza, as linhas as quais foram feitos ataques na noite desta sexta-feira (27).



Por meio de nota, o sindicato acrescentou que as linhas 122, 393, 610, 649 e 820 foram temporariamente retiradas de operação com o objetivo de "preservar a integridade de trabalhadores e usuários do transporte".





Ainda de acordo com a comunicado, o Sindiônibus está trabalhando de forma conjunta com a Empresa de Turismo de Fortaleza (Etufor) e com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para restabelecer a total normalidade na prestação dos serviços de transporte.